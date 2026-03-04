菜食主義の食事は個人のがんリスクを低下させる可能性があるという。オックスフォード大学の研究者らが主導した大規模研究によると、菜食主義者は全体のがんリスクを14％低減できることが判明した。 【研究結果】早期発見＆治療が大事な食道がん要注意の人とは 英国がん学会誌（British Journal of Cancer）に掲載された、この研究では肉食者（週5回超）24万7259人、低肉食者（週5回以下）20万5385人、魚介類を食べ