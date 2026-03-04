今日4日(水)、日本気象協会は最新の桜開花・満開予想を発表しました。開花は前回予想より更に早まり、全国トップは愛媛県宇和島(※)で3月18日と、あと2週間で開花する予想です。福岡と名古屋は3月20日、東京は3月21日といずれも平年より2日〜4日くらい早い予想です。また、満開のトップも宇和島で3月25日、気象台の標本木では東京が最も早く3月28日の予想です。※宇和島は気象台の標本木ではなく日本気象協会の独自地点です。開花