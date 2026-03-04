悪化する中東情勢は海外遠征を予定していた日本馬に影響を及ぼしている。社台サラブレッドクラブは４日、所有馬のドバイ遠征（３月２８日、メイダン競馬場）を取りやめると公式ＨＰで発表した。中東で起きた紛争の収束の見通しが立っておらず、人馬の安全確保が難しいことなどを踏まえて決断に至った。社台サラブレッドクラブでドバイ遠征を予定していたマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、