阪神・村上頌樹投手が４日、今季から地元の兵庫・南あわじ市のこどもたちを対象とした「村上シート」を設置することを明らかにした。甲子園で行われる主催の約６０試合に毎試合４人を招待。座席は三塁側のＳＭＢＣシートに設置予定だ。淡路島在住者を年間約２４０人招待している近本からもアドバイスを受け、今回の取り組みが実現した。「野球でもいいし、他のスポーツでもいいし。何かスポーツをする、体を動かすいいきっかけ