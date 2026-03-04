日本ハムは４日、エスコン内で「ＷＥＬＯＶＥＨＯＫＫＡＩＤＯ＆ＦＩＧＨＴＥＲＳ２０２６」期間に着用する限定ユニホームを発表した。広大な大地に育まれた食、受け継がれてきた農業、そして四季折々に表情を変える北海道の自然などへのリスペクトを胸に、「北海道の豊かな大地」がコンセプト。大地を表現するブラウンをベースに、北海道ならではの食材が持つカラフルな色を取り入れている。会見には３月下旬発売の