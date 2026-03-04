山形新幹線は4日、福島県内での倒木の影響でおよそ3時間20分の間、一部区間で運転を見合わせました。JRによりますと、山形新幹線は、JR新白河ー福島駅間で倒木による停電が発生した影響で4日午前5時50分ごろからおよそ3時間20分の間、東京―福島駅間で運転を見合わせました。この影響で、山形新幹線は福島～東京間の上下3本ずつ、あわせて6本が運休となり、山形県内からは福島までの折り返し運転が行われました。