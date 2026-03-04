２０２２年１２月に通販会社「ロコンド」の社員となった女優の片瀬那奈（４４）が４日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。片瀬は「こんにちは明日、ＩＴトレンドＥＸＰＯ２０２６Ｓｐｒｉｎｇに出演します！」と告知。続けて「もう会社員になって３年以上になりました」とつづり、最新ショットも披露した。この投稿には「もう３年になるんですね」「お元気そうで何よりです」「やっぱり美人さん」「