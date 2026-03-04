セガ フェイブから、最新プリクラ機『cherrit（チェリット）』が誕生！前作『GIMMI』で確立したワンブース設計の良さをそのままに、プリクラの楽しさである「撮影から仕上げまで」をより完成度の高い体験へと進化させた最新プリクラ機です☆ セガ フェイブ プリクラ機『cherrit（チェリット）』 リリース日：2026年夏稼働予定サイズ：1,820(W) × 2,160(D) × 2,360(H) mm重量：523 kg消費電力：373 W (AC 100V)&#