シンガー・ソングライターVaundy（25）の公式サイトが4日までに更新され、2月14日の東京ドーム公演の来場者が後日はしか(麻しん)と診断されたことを報告した。サイトでは「2月14日(土)に東京ドームで開催いたしました『Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"』東京公演にご来場いただいたお客様の中に、後日『修飾麻しん(麻しん)』と診断された方がいらっしゃったことが判明いたしました」と伝え、「『修飾麻しん(麻しん)』とは、麻しん