最高裁判所最高裁第3小法廷（沖野真已裁判長）は、大阪市東淀川区で2017年12月、当時2歳の養子の娘を虐待し死なせたとして傷害致死や強制わいせつ致傷などの罪に問われた今西貴大さん（37）について、検察側の上告を棄却する決定をした。3日付。逆転無罪とした大阪高裁判決が確定する。裁判官5人の全員一致の結論。21年3月の一審大阪地裁判決は、娘の頭部に硬膜下血腫などが生じたのは外から強い力が加わったのが原因で、一緒