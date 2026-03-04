熊本県警は4日、人気ゲーム「ポケットモンスター」のトレーディングカード4枚、時価約1090万円相当を県内の店舗から盗んだとして、窃盗の疑いで、店舗でアルバイト勤務する福岡県大牟田市の男（23）を逮捕した。