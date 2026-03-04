＜大相撲三月場所＞◇大阪・エディオンアリーナ大阪【映像】宇良が「力の差を感じた」と話した取組「不調の相手に、これだけギリギリの戦いになった。ある意味、力の差を感じた」8日から始まる三月場所を前に前頭・宇良（木瀬）がインタビューに応じ、先場所、ある力士との取り組みで手にした白星の裏に隠された裏話を明かした。宇良が振り返ったのは、先場所十二日目の伯乃富士戦。自身の取組映像を食い入るように見つめなが