俳優谷原章介が4日、MCを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。3日に行われた侍ジャパンWBC強化試合の阪神戦で披露された「お茶点（た）てポーズ」について盛り上がった。このポーズ、2日のオリックスとの強化試合で北山亘基投手（日本ハム）が考案したが、鈴木誠也外野手（MLBカブス）、大谷翔平投手（同ドジャース）から再考を促されたという。同日の試合終了後の食事会場で改訂案を出し