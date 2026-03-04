食物アレルギー配慮食品を持つメーカーによるプロジェクトA（以下PJA）5社（エスエスケーフーズ、オタフクソース、ケンミン食品、日本ハム、ハウス食品）は2月19日、東京都練馬区の大泉第三小学校で合同の食育授業を行った。これまで各社がオンラインなどで授業することはあったが、合同での出前授業は今回が初めて。この日は5・6年生173人が体育館に集合。「みんなを守る探検隊！」をテーマに行われた授業では食物アレルギ