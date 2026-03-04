ZIPAIR Tokyoは、同社が運航する旅客機において、衛星通信サービス「Starlink」を搭載したことを発表した。無料の機内Wi-Fiで利用できる。 これにより、上空で高速かつ安定したインターネット通信が可能となり、乗客は自身の端末でストリーミング視聴やオンラインゲームを楽しむことができるという。 一部の機体から提供を開始し、順次全機全路線への拡大を予定している。 ZIPAIRは