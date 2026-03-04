３月４日午前、和歌山県串本町で打ち上げが予定されていた民間の小型ロケット「カイロス」３号機が直前に打ち上げが中止されました。打ち上げが中止となった、民間企業「スペースワン」の小型ロケット「カイロス」３号機。スペースワンによりますと、発射の３０秒前に緊急停止システムが作動したということです。安全システムの作動で機体の故障ではないとしています。カイロスの打ち上げは今回が３度目の挑戦でした。カイ