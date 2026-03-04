女優の松本若菜が４日、都内で行われたＮＨＫのプレミアムドラマ「対決」（ＢＳＰ４Ｋ・ＢＳで４月５日スタート、全５話）の完成会見に出席した。ある医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げている、といううわさを耳にした新聞記者を巡る物語。幸せを願い、理不尽に立ち向かう女性たちを描く社会派エンターテインメントだ。主人公の新聞記者・檜葉（ひば）菊乃役を演じた松本は「こんな骨太なドラマで主演するのは