昨年７月に結婚を発表した元Ｋ―１王者・武尊が、黒帯を締めた姿を公開した。４日までにインスタグラムで「空手の師匠の安井先生と二宮先生から最後の試合に向けて新しい黒帯と道着を頂きました」と師匠である安井博美氏と道着を着て黒帯を締めた２ショットをアップした。続けて「僕の格闘家としての原点である正道空手の心を忘れずに必ず勝ってまた報告に来ます！」と宣言し、「押忍」と結んだ。この投稿には「道着が粋で