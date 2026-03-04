◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（４日・横浜）中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）がプロ初失点を喫した。オープン戦初先発。２回先頭の宮崎に高めの直球を左中間へ運ばれ、無死二塁を迎えた。続くヒュンメルの２球目に暴投で無死三塁とピンチが拡大。それでも笑顔を見せながらサイン交換を行うなど余裕を漂わせながら、助っ人を一ゴロ、蝦名を一飛に打ち取った。切り抜けるかに思われたが、２死三塁で戸柱への２球目のフ