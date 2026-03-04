2月に気胸と診断され、入院していた俳優の大原優乃さん（26）が4日、自身のSNSを更新し、活動を再開したことを発表しました。大原さんは2月17日、出演していた舞台が終了したあとに胸の痛みを訴え、病院で診察を受けたところ気胸と診断され入院。舞台を降板し、治療に専念していました。そして3月4日、自身のインスタグラムを更新し「このたび、無事に療養期間を終え、活動を再開いたしました」と報告。「関係者の皆さまには、多大