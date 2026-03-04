広島は４日、開幕戦の２７日・中日戦（マツダ）前に行われる「ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦２０２６マツダスタジアム開幕セレモニー」の詳細を発表した。始球式には人気グループＳｎｏｗＭａｎのメンバー阿部亮平が登場。朝の情報番組「ＺＩＰ！」の金曜レギュラーパーソナリティーを務めるなど、音楽だけでなく舞台、映像、バラエティーで幅広く活動している人気者が広島を盛り上げる。また、マツダ開場以来、初の試み