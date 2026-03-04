大阪～東京間を移動する場合、新幹線や飛行機、夜行バスなどさまざまな方法がありますが、自家用車を利用するのはいかがでしょうか？ 自動車は人数が多くても車の台数の交通費で済むため、大幅に交通費を抑えられることがあります。さらに、高速は深夜割引があるのでよりお得です。 本記事では、家族4人で大阪～東京間を車で移動した場合、新幹線に比べるとどれくらいお得になるのか、高速の深夜割引は日中と比べ