【モデルプレス＝2026/03/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月2日、自身のInstagramを更新。証明写真を披露し、話題を呼んでいる。【写真】指原プロデュース27歳美女「証明写真でこれはすごい」話題のマイナンバーカード◆大谷映美里、証明写真披露大谷は「＝LOVEが政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』PRキャラクターに決定しました」と自身が所属する＝LOVEがマイナンバーカードのPR