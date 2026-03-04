SHINeeのオンユが、圧倒的なスケールの新曲ミュージックビデオティーザーを公開し、カムバックへの熱気を高めている。3月3日、オンユは公式YouTubeチャンネルを通じて、5thミニアルバム『TOUGH LOVE』のタイトル曲となる同名楽曲のMVティーザー第1弾を公開した。【写真】オンユに「天上アイドル」「童顔すぎる」と賛辞殺到映像の中のオンユは、静寂が漂う深いトンネルの中で正体不明の球体に押し流されながら、自らが背負った運命