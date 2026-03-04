ハンバーグレストランの「びっくりドンキー」は3月4日から、「いろどりセット」フェアを開催している。「いろどりセット」は、好みの組み合わせを選べる税込1,210円からのセットメニュー。ハンバーグにライスとサラダを合わせた「いろどりディッシュ」5種に加え、スープ2種、ミニソフト3種またはドリンク13種からそれぞれ1品を選択できる。びっくりドンキー「いろどりセット」また同日から、期間限定で「オニオンリング」の販売も