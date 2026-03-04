ÃæÅì¤ÇÂ³¤¯¥¤¥é¥ó¤ò½ä¤ë·³»ö¾×ÆÍ¤Ç¡¢´Ú¹ñÀ½¤ÎÃæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖÅ·µÝ2¡ÊM-SAM II¡Ë¡×¤¬¼ÂÀï¤ÇÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¤ÎËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤¬µÞÆ­¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ç·ÀÌó´ë¶È¤Ç¤¢¤ëLIG Nex1¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¿å½à¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤ËÍ¢½Ð¡¦ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·µÝ2¤¬¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¡£Ê£¿ôÌÜ