米軍が先に実施した対イラン攻撃で、陸軍の次世代長距離精密打撃ミサイル「PrSM（Precision Strike Missile）」を初めて実戦使用したと、米軍事専門メディアなどが報じた。従来運用されてきた「ATACMS」に代わる新型兵器の実戦投入は、米陸軍の打撃能力が新段階に入ったことを示すものとして注目されている。PrSMは、老朽化が進むATACMSの後継として開発された。ATACMSの射程が約300キロ程度とされるのに対し、PrSMは500キロを超え