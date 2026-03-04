「大人の塗り絵」佐世保バーガー提供：創心會 岡山県倉敷市のデイサービスの利用者が塗り絵コンクールで特別賞を受賞しました。2026年夏の商品化を目指して試作に取り組んでいます。 明治安田「大人の塗り絵」コンクールで特別賞を受賞したのは、創心會（倉敷市茶屋町）のデイサービスを利用している平松孝子さんです。平松さんは脳出血で右半身がまひし、リハビリなどに取り組んで