【ほおばるおいしさ♪モスバーガー】 6月1日 発売予定 価格：1個1,320円 リーメントは、ミニチュア「ほおばるおいしさ♪モスバーガー」を6月1日に発売する。価格は1個1,320円。 本商品は「モスバーガー」の店内インテリアやメニューをイメージしたミニチュア。全6種がラインナップし、ハンバーガーやサイド