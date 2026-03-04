2017年に当時2歳の養子の娘を虐待して死亡させたとして傷害致死などの罪に問われた父親の裁判で、最高裁は検察側の上告を退ける決定をしました。決定は3日付けで、父親を無罪とした2審の大阪高裁の判決が確定することになります。今西貴大さん（37）は2017年12月、大阪市東淀川区の自宅で当時2歳の養子の娘を虐待して死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われています。今西さん側は裁判で無罪を主張していましたが、1審の大阪