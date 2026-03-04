ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。新大阪駅は駅員や警察が約50人が配置され、居合わせたファンや利用客など300人を超える人々が待ち受けて混雑した。スマホを高く掲げて撮影しようとし、選手が乗り込んだ後も写真を撮ろうとスマホを持ってホームを走る熱狂的なファンもいた。厳戒態勢が敷かれ、係員が「押さないで