ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が4日、都内の「マクセルアクアパーク品川」で、スペシャルドルフィンパフォーマンス「Splash！！！！イルカとバシャ騒ぎ」に登場。トークを行った。同施設では、この日からももクロとのコラボレーションを実施。昨年8月に開催された「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in横浜スタジアム」のライブ映像と融合したイルカのパフォーマンスが見られる他、メンバーカラ