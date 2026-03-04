TZRをカモれるカフェレーサーを夢見て既存概念をブチ壊す！ /figure> 1987年にヤマハがリリースしたSDR……「TZR250をカモれると思います！」ジャーナリスト向け発表会で、若いエンジニアが顔を紅潮させてキリッとしてみせた。スペックに詳しくてライディングテクニックもあるライダーが駆るTZRには敵わないけれど、フツーのライダーが乗ったらSDRのほうが断然速い、そう言いきる