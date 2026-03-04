人気モデル「9TWENTY」採用…右サイドにサークルロゴ、リアにグループロゴニューエラジャパン合同会社は4日、人気アイドルグループの「日向坂46」とMLBの11球団がコラボレーションした「トリプルコラボコレクション」を30日に発売すると発表した。スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラが、日本を代表するアイドルグループのひとつである日向坂46とタッグを組んだ。MLBの11球団をフィーチャーしたヘッ