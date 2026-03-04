警察は4日、うその強盗被害を申し出て警察の業務を妨害したとして、業務妨害の疑いで上山市高野に住む無職の女（24）を逮捕しました。（サムネイルは事件現場とされていた場所） 【画像】事件現場とされていた場所 警察によりますと、逮捕された女は、去年12月1日の午後4時50分ごろ、同居する家族を通じて「自宅に入り込んだ泥棒から殴られ、現金が入った財布を奪われた」などと警察にうそを行った疑いです。 この通報を受けて