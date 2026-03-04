2025年11月、浜松市内のドラッグストアでサプリメントなど2点を盗んだ疑いで、静岡市消防局の22歳の消防士の男が2026年3月4日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡県藤枝市前島に住む静岡市消防局島田消防署に所属する消防士の男（22）です。警察によりますと、男は2025年11月3日午後4時半頃、浜松市中央区内のドラッグストアで、サプリメントなど2点（販売価格合計約3500円）を盗んだ疑いが持たれています。 窃