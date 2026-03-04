ピン芸人のくまだまさし（52）が3日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）にゲスト出演。営業での無双ぶりが語られた。くまだは自己紹介替わりに、観覧客を相手に普段の営業や舞台でおなじみ、百戦錬磨のネタを披露。千原ジュニアからは「もううちの息子が心酔してんのよ。今（客席の）男性がもらった（くまだの顔がアップでうつる）ポスター、うちの長男の勉強机のゴムのシートの中に挟まってるねん」と明かさ