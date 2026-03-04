5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが3日、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の音楽ライブトークショー『リムジンサービス』に出演した。【ライブ写真】7周年記念！カムバックを前にコンサートを行ったTOMORROW X TOGETHERYEONJUNはピアノの伴奏に合わせて「Let Me Tell You（feat. Daniela of KATSEYE）」を甘美なアレンジと洗練された歌声で披露。「K-POP代表ダンサー」として知られるYEONJUNが、魅惑的な音色のバラ