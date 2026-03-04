米国とイスラエルがイランを攻撃し、中東情勢が緊迫する中、ドバイワールドカップデー（28日、メイダン）の招待を受諾していた日本馬の遠征取りやめが4日、発表された。ドバイターフに参戦予定だったジャンタルマンタル（牡5＝高野、父パレスマリス）が遠征を見送ることを4日、社台サラブレッドクラブが発表した。来週から出国検疫に入る予定だったが、ドバイへの輸送が滞りなく行えるかどうかなど予測のつかない状況が続い