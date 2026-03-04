「春季教育リーグ、ハヤテ−阪神」（４日、ちゅ〜るスタジアム）阪神はハヤテと教育リーグ初戦に臨む。先発はドラフト５位の能登（オイシックス）が務める。野手では梅野、木浪、糸原ら実績組がスタメンに並んだ。スタメンは以下の通り。【ハヤテ】１番・中堅鈴木将２番・左翼篠原３番・二塁和辻４番・一塁今村５番・三塁倉本６番・ＤＨ仲村７番・右翼塩崎８番・捕手仲村９番・遊撃松