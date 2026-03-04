職種限定の合意があったのに別の職種に配置転換を命じられて精神疾患となり、休職の末に退職扱いとされたのは不当として、京都市の男性が滋賀県社会福祉協議会に職員としての地位確認などを求めた訴訟は、大阪高裁で和解した。２月２５日付。双方が昨年３月末の定年退職扱いとすることを確認し、同協議会が解決金２０００万円を支払う。訴状などによると、男性は２００１年以降に、福祉用具の製作などを行う技術職として勤務を