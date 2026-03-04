第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表のソ・ヒョンジュン投手（24）が4日、東京ドームで行われた会見に出席。初戦となる5日のチェコ戦の先発に向けて意気込みを語った。初戦の先発という大役を任されたソ・ヒョンジュンは「最初の試合の先発として信じて任せてくださったので、責任感を持って投げたいと思います」と覚悟を口にした。続けて「応援してくれる韓国の野球ファン、国民の皆様に韓国