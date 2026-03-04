ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は３日（日本時間４日）、敵地のガーディアンズ戦で先発して計２回０／３を投げ、２安打４失点、３四球と不本意な内容でマウンドを降りた。初回、２四球と安打で無死満塁といきなりのピンチを迎え、４番・マンザードに９７・９マイル（約１５７・６キロ）の速球を左中間席に運ばれた。満塁弾を浴びた右腕は次打者にも四球を与え、一死も奪えず降板となった。オープン戦特別ルールで２回に