ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を狙う侍ジャパンが４日、同１次ラウンド（初戦は６日・台湾戦）に向け、新幹線で東京入りした。ドジャース・大谷翔平投手らメジャーリーガーを含むメンバーは全員、サポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用。東京駅に到着すると、大歓声が上がり、居合わせた多くの人々が自身のスマホで撮影を試みるなど大混乱。侍ジャパンの到着