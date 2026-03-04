【モデルプレス＝2026/03/04】歌手でタレントの中川翔子が3月3日、自身のInstagramを更新。双子息子の離乳食デビューを報告し、話題となっている。【写真】40歳双子出産タレント「ムチムチで可愛い」キャベツ太郎＆ハンバーグ寿司柄のロンパース着た息子達との3ショット◆中川翔子、双子の離乳食デビューを公開中川は「離乳食デビュー ついに生まれて初めてミルク以外の母乳以外の食べ物