リファレンス・ストリーミング・プリアンプ「LINK 10n」 マランツは、リファレンス・ストリーミング・プリアンプ「LINK 10n」のファームウェアをアップデート。ネットワーク入力およびUSBメモリー入力によるDSD 11.2MHzファイルの再生に対応した。この機能を有効にするには、製品のファームウェアを最新の状態にアップデートする必要がある。 LINK 10nは、DSDファイルの再