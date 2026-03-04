「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が4日、東京・マクセルアクアパーク品川で、コラボレーション企画「マクセルアクアパーク品川×ももいろクローバーZ」の取材会を開いた。イルカがショーを行う「ザスタジアム」では、ももクロが昨年8月に神奈川・横浜スタジアムで開催したコンサート「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025in横浜スタジアム」のライブ映像に合わせて、イルカがジャンプや歌、