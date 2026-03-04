【第5話】 3月4日公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは3月4日、ぜろよん氏のマンガ「異世界エルフ村のおまわりさん」第5話をCOMICメテオにて公開した。 第5話では、日々のトレーニングに余念のない小来川は、玄関でケモ耳少女が行き倒れているのを発見する。彼女は、自分が以前小来川が飼っていた愛犬の「アオ」だと言うが……。 【3/4 更新】