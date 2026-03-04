【第22話】 3月4日公開 第22話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は3月4日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第22話を竹コミ！にて公開した。 第22話では、月の天子と再会するために、階級の頂点である“長女”を目指すこととなったリリー。まずは次女になるために試練を受けることになるのだが、自治会役員・プルプレアの毒牙を受け、奉仕