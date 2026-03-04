【第16話】 3月4日 公開 第16話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月4日、ゆりかわ氏によるマンガ「はじめてのセフレ」第16話をやわらかスピリッツにて公開した。 第16話では、クリスマスイブに会うこととなった清貴と環。清貴はデートプランを考えていたが、人込みの前に断念し、しかもホテルも空いていない。そんな中、小さな公園のイルミネーションを見つけ……。 「はじ